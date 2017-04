"Scudetto? Il discorso non è chiuso, ma il passo falso della Roma ci dà più respiro". Queste le parole di Giorgio Chiellini riportate dall'Ansa, all'indomani della vittoria per 2-0 sul campo del Pescara.



"Ieri - ha spiegato il difensore della Juventus - è stata sicuramente una giornata importante. Una trasferta così, in mezzo al doppio impegno di Champions League, nascondeva mille insidie".



Un altro passo avanti verso la conquista del sesto scudetto consecutivo: "Dipendeva da noi prima, ora dipende da noi ancora di più. Ieri nel secondo tempo potevamo chiuderla prima, il segreto per gestire così tanti impegni è proprio ammazzare le partite prima, ma credo che il mister possa comunque essere soddisfatto".