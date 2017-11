Giorgio Chiellini ha parlato a Juventus Tv dopo la sconfitta contro la Sampdoria. "Credo che ci siamo innervositi già troppo alla fine del primo tempo, in alcune situazioni dubbie non bisogna farsi condizionare ma pensare a noi stessi", spiega il difensore bianconero: "Quando perdi lucidità, poi si aprono spazi e gli avversari ne possono approfittare. Dopo il gol subito, in passato, avevamo avuto reazioni importanti e siamo andati a ribaltare la partita. Anche oggi poteva succedere, ma non siamo stati bravi in fase conclusiva. A differenza di altre partite, oggi paradossalmente avevamo reagito subito, dominando la partita in lungo e in largo. Per quello dico che ci deve far pensare il fatto che eravamo 3-0 al 90', vuol dire che non è solo questione tecnica, ma ci serve qualcos'altro per arrivare a vincere".