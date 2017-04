La Juventus deve fare i conti con "lo strano caso" di Giorgio Chiellini. Il difensore sta vivendo una stagione a due velocità, con rendimento nettamente diverso tra Champions League e Serie A. A confermarlo sono le statistiche riguardanti i tackle (2.5 in media nelle partite di Champions, 1.8 in Serie A) e gli intercetti (1.7 in campionato, 2.2 in Europa). Ma anche nel fraseggio il numero 3 bianconero dimostra maggiore dimestichezza sui palcoscenici europei: 88.1% è la sua percentuale di passaggi positivi in Champions, 87% quella del campionato.