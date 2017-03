Buone notizie per la Juventus in vista della gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro il Porto di martedì prossimo. Massimiliano Allegri potrebbe contare anche sul pieno recupero in difesa di Giorgio Chiellini, reduce da un problema muscolare subito durante il match con l'Udinese e che gli ha impedito di prendere parte alla sfida col Milan.



Il centrale toscano si è regolarmente allenato stamattina col resto dei compagni e crescono sensibilmente di vederlo dal primo minuto contro il Porto in una linea a 4 completata da Lichtsteiner, Bonucci e Alex Sandro. Nel caso in cui Chiellini non ce la facesse, sono Benatia, reduce dal primo gol in bianconero, Barzagli e Rugani a contendersi una maglia da titolare; a centrocampo, sicuro il forfait di Sturaro, mentre dovrebbero rivedersi dal primo minuto anche Mandzukic e Cuadrado, entrambi assenti col Milan.