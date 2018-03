Giorgio Chiellini, difensore della Juventus, ha parlato a Premium Sport dopo la vittoria sul Tottenham: "Una partita difficile che pensavamo di fare, a fine primo tempo abbiamo avuto difficoltà, ma ci credevamo e sapevamo che se fossimo stati bravi nelle occasioni potevamo andare avanti. Questa è stata una vittoria meritata tra andata e ritorno, a loro manca una scintilla per andare e partire. È contata molto l'esperienza, abbiamo vinto da squadra. Guardavamo Real Madrid-PSG, ma il pensiero di tutti è stata che ha vinto la storia, non è un caso che il Real non sbaglia queste gare, cinque o sei anni fa, non avevamo queste fortune. Dal primo anno di Allegri abbiamo fatto un bel percorso. Possiamo migliorare e giocare meglio, questo gruppo ha tanto e quando non ci arriva con il gioco ci arriva in altro modo, siamo tosti da battere per tutti. Guardo campionato o Champions? Li so a memoria anche anticipi e posticipi, ci godiamo la serata. Domani andremo a salutare il nostro amico mancato, la vita va avanti, è dura da accettare, ma è riduttivo dedicargli la vittoria. Dobbiamo portare avanti quello che era Davide nel gruppo, portando avanti quello che Davide ci ha lasciato".