Arrivato in Italia con un barcone, tesserato dal Pescara, è andato in gol al debutto nel campionato Primavera con la maglia biancazzurra. Classe '99, Mamadou Coulibaly piace già alle big del nostro campionato, tanto che, come scrive il Centro, la Juve ha già chiesto, in prestito, il giocatore: secco il no della dirigenza abruzzese.