Juventus-Chievo (calcio d'inizio alle ore 20.45) è il terzo anticipo della 31esima giornata di campionato in Serie A dopo Empoli-Pescara e Atalanta-Sassuolo. In vista della sfida di martedì sera in Champions League contro il Barcellona, Allegri non esagera col turnover, lasciando in panchina solo tre titolarissimi: Bonucci, Chiellini e Pjanic. Invece l'allenatore bianconero non fa rifiatare Higuain e Khedira, entrambi in campo dall'inizio. In difesa davanti a Buffon (alla 616esima presenza in Serie A, superato Zanetti al secondo posto dietro alle 647 di Maldini) c'è la coppia Rugani-Barzagli. A destra spazio a Lichtsteiner dietro a Cuadrado, mentre sulla catena di sinistra giocano Alex Sandro e Sturaro al posto di Alex Sandro e dell'acciaccato Mandzukic, unico indisponibile oltre all'infortunato Pjaca. Dall'altra parte Maran conferma Seculin in porta al posto di Sorrentino, con Birsa trequartista dietro alle due punte Pellissier e Meggiorini, preferito a Inglese. In difesa gioca Spolli e non Dainelli. Arbitra Fabbri.