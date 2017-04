L'allenatore del Chievo, Rolando Maran ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport alla vigilia della trasferta allo Juventus Stadium: "I bianconeri in casa hanno pochi punti deboli, noi possiamo solo fare la partita perfetta. Non dobbiamo pensare a come la Juve ci può far male ma mettere in campo la nostra identità. La Juve in casa è quasi imbattibile, ma questo non deve condizionarci. Speriamo di fermare la Juve come l’ultima volta allo Stadium. Io e Allegri abbiamo un buon rapporto, ci siamo conosciuti a Coverciano e ci confrontiamo spesso. Vedo molto dell’allenatore nel nuovo sistema di gioco, Max sta dimostrando di avere grande equilibrio e di saper gestire un top club".



"Io sono un lavoratore che va alla ricerca della massima organizzazione: voglio una squadra sempre padrona della situazione, lasciando però spazio alle interpretazioni personali. L’equilibrio ti fa difendere bene e ti permette di trovare le soluzioni giuste, se ci mettiamo anche il coraggio otteniamo la massimizzazione delle nostre risorse. Coi ragazzi sono schietto e coerente e loro lo apprezzano. Se per operaia s’intende una squadra che non esprime il proprio gioco sì, se significa dare il massimo in tutte le partite mi sta bene. E’ ingiusto sminuire le nostre idee, i ragazzi hanno avuto una evoluzione incredibile. Diventiamo ostici per come esprimiamo il nostro gioco. Gli stimoli non devono mai venire meno anche se stai mille anni sullo stesso campo, però tutto va verificato anche in base ai programmi. Sarebbe da ipocriti non ammettere che ci sia la voglia di misurarsi con obiettivi diversi. Però ognuno ha il proprio scudetto, noi lo vinciamo da tre anni di fila".



"Mi sento pronto per allenare una squadra con più ambizioni? Quando uno fa questo mestiere si sente pronto a prescindere, la caratura della squadra non fa la differenza".