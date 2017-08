C'è anche Blaise Matuidi tra i convocati di Max Allegri in vista della prima di campionato con il Cagliari. Ma l'ultimo arrivato non dovrebbe ancora scendere in campo, rimandando di qualche giorno l'evoluzione tattica dal 4-2-3-1 al 4-3-3. Nessuna rivoluzione per il momento, con Allegri che riparte dagli stessi dubbi di Supercoppa. Questa volta però sembrano destinate a cambiare alcune scelte. Possibile la presenza di Marchisio dal 1', così come quella di Douglas Costa e Lichtsteiner. Al centro della difesa Rugani scalpita per un posto. Le ultime nel video di Nicola Balice, inviato Juve per Calciomercato.com.



Probabile formazione

Juventus (4-2-3-1): Buffon; Lichtsteiner, Barzagli, Chiellini, Alex Sandro; Marchisio, Pjanic; Douglas Costa, Dybala, Mandzukic; Higuain. All. Allegri.