La Juve vuole chiudere per Douglas Costa. I bianconeri sono pronti a investire forte sull'esterno brasiliano e si parla di cifre intorno ai 50 milioni. In caso di arrivo dell'esterno, però, si dovrebbe dire addio a Verratti. Non tanto per motivi economici, ma piuttosto perché come rivela la stampa tedesca, il Bayern Monaco è pronto a puntare tutto sul centrocampista del PSG e sferrerebbe l'assalto definitivo proprio con i soldi della Juve.