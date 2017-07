La cessione di Leonardo Bonucci al Milan è a un passo, ma la Juventus non si ferma certo a guardare: dopo l'arrivo di Douglas Costa infatti, ora l'obiettivo è rinforzare il centrocampo, con l'acquisto di un grande nome, utilizzando anche i 40 milioni provenienti dallla partenza del centrale azzurro e quelli di un'ipotetica cessione di Juan Cuadrado. Il sogno è quello di bussare alla porta del Real Madrid: l'obiettivo è Toni Kroos, centrocampista centrale tedesco classe '90.



TUTTO SU KROOS - L'indiscrezione viene riportata da SportMediaset: Marotta e Paratici sarebbero infatti pronti a utilizzare tutto il budget a disposizione per acquistare un campione nella zona mediana del campo, per rinforzare un reparto che conta al momento solo su Pjanic, Khedira e un Marchisio ancora reduce dall'infortunio, come top. La voglia è quella di fare un colpo clamoroso, che metta a tacere le malelingue dopo la quasi sicura partenza di Bonucci.



Kroos è valutato 70 milioni di euro, tesoretto che può essere messo a disposizione proprio dalle partenze di Bonucci e Cuadrado. Il colpo è difficile, perché il Real non ha necessità di vendere e perché Kroos è fondamentale nel gioco di Zidane, oltre a non avere necessità di cambiare aria, visto il rinnovo di ottobre fino al 2022, con un accordo da 10 milioni a stagione. Ma negli ultimi giorni, abbiamo capito che nel mercato nulla è impossibile.