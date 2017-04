La prossima sfida di campionato tra Juventus e Genoa sarà un appuntamento speciale per tre giocatori bianconeri. Soprattutto per Tomas Rincon, l’ultimo in ordine di tempo a lasciare la Liguria per approdare a Torino: il venezuelano è stato per due stagioni e mezzo l’anima del centrocampo rossoblù. La sua partenza, come riportato dal Secolo XIX, si è fatta sentire più di quelle di Pavoletti e Ocampos, vedendo il brutto rendimento dei rossoblù nella seconda parte di questa stagione. A Genova però non dimenticano neppure Stefano Sturaro e Rolando Mandragora: entrambi condizionati dai problemi fisici nella loro esperienza bianconera (il classe '97 non ha ancora esordito con i campioni d'Italia), farebbero ancora comodo al Grifone. E il presidente Preziosi li guarda con un pizzico di rimpianto.