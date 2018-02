Buffon; Lichtsteiner, Rugani, Chiellini, Asamoah; Marchisio, Pjanic, Matuidi; Douglas Costa, Mandzukic, Alex Sandro. Se dovesse essere confermata la probabile formazione, oggi Max Allegri finirebbe per schierare una Juve praticamente inedita nella sua totalità. La curiosità sta quindi nell'assenza di passato. Che si affianca anche all'assenza di futuro, o quantomeno di certezze. Più di mezza squadra che si prepara ad affrontare l'Atalanta, infatti, per vari motivi se non sembra avere la valigia in mano di sicuro che non ha la certezza di restare anche la prossima stagione in bianconero. Anche in questo sta l'eccezionalità del lavoro di Allegri, capace di tenere sempre tutti sulla corda indipendentemente da cosa possa succedere a fine stagione: era stato così anche dopo la deflagrante esplosione del caso Bonucci, si va avanti insieme con l'obiettivo unico di vincere tutto e poi sia quel che sia.



