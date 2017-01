Massimiliano Allegri sembra aver deciso: troppo brutta la Juve di domenica sera contro la Fiorentina per non cercare soluzioni alternative alle difesa a tre. I bianconeri sono tornati a lavoro in tarda mattinata per preparare la gara casalinga di domenica contro la Lazio. Secondo quanto riporta Tuttosport Allegri utilizzerà di nuovo la difesa a quattro. In avanti Pjanic e Dybala dietro a Hiugian. Squalificati Sturaro e Rincon che saranno rimpiazzati da Rincon e Asamoah.