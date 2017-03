La Juventus dopo la qualificazione ai quarti di finale di Champions League ai danni del Porto è pronta a rituffarsi in campionato per centrare il sesto scudetto consecutivo, che proietterebbe la compagine bianconera nella leggenda. Per continuare ad inseguire questo ambizioso traguardo la Juve dovrà però vedersela con la Sampdoria di Giampaolo, squadra in forte crescita che sta vivendo un momento entusiasmante della stagione e fresca di derby vinto. Dopo la Samp toccherà, il 2 aprile, al Napoli (per il primo dei due incontri in pochi giorni al San Paolo). La squadra di Allegri dovrà fare perciò molta attenzione contro i blucerchiati per quanto riguarda il discorso inerente ai cartellini e ai diffidati: sono infatti molti i giocatori bianconeri a rischio. Prima di tutto il trio di “titolarissimi” composto da Bonucci, Chiellini e Pjanic, senza dimenticare due pedine importanti come Rugani e Rincon. La Signora dovrà perciò tenere gli occhi aperti se vorrà affrontare il Napoli nella bolgia di Fuorigrotta con tutti i propri effettivi disponibili.