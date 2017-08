Matic, N'Zonzi o Carvalho: questa la lista di tre nomi fatta da Max Allegri a proposito del centrocampista designato per rinforzare il reparto secondo le esigenze richieste dal tecnico. Muscoli, fisicità, esperienza internazionale. Non che Allegri abbia mai rappresentato il prototipo di allenatore in grado di fare la guerra sul mercato alla propria società, anzi. Indicazioni in ogni caso tenute in considerazione dal lavoro di Marotta e Paratici, che pure han lavorato su altri piani a caccia di occasioni che il mercato avrebbe offerto o di profili di maggiore prospettiva: il caso di Matuidi e di Emre Can rientrano proprio in questa categoria, con il francese che giorno dopo giorno appare sempre più l'obiettivo maggiormente a portata di mano della Juve che nel frattempo continua a sondare il mercato senza fretta per non lasciare nulla di intentato. Così come fatto anche con i profili segnalati, richiesti, da Allegri. Matic è stato contattato, corteggiato, trattato: ma la concorrenza dello United si è rivelata infine imbattibile, il serbo è volato da Mourinho in cambio di un'offerta da oltre 15 milioni superiore a quella della Juve. La situazione relativa a N'Zonzi è invece congelata da oltre un mese: accordo totale col giocatore raggiunto da tempo, la Juve sa di doversi avvicinare sensibilmente ai 40 milioni della clausola rescissoria per convincere il Siviglia e nel frattempo vira altrove. Mentre su William Carvalho proprio in queste settimane sono stati riaperti i contatti con lo Sporting Lisbona e l'onnipresente Jorge Mendes.

IDEA CARVALHO – Nonostante non tutta l'area sportiva sia completamente convinta dal potenziale del centrocampista portoghese, Carvalho oltre a piacere ad Allegri ha anche un'età tale da giustificare un investimento in prospettiva per la Juve, sempre attenta alle possibilità di una futura rivendita. Nei discorsi avviati in questi giorni con l'entourage Mendes, non si è così parlato solo dei vari Garay e Cancelo, ma è stata riaperta anche la pista relativa al portoghese classe '92. Che da tempo è in cerca di un'opportunità per spiccare il volo definitivamente lasciando lo Sporting Lisbona che lo ha portato ad affermarsi anche in Europa. La Juve ripensa anche a lui, dunque, pur conoscendo le difficoltà di un affare che vede in questo momento nella clausola rescissoria da 40 milioni (come N'Zonzi) la richiesta unica da parte dello Sporting Lisbona. Senza dimenticare quei rapporti con Mendes che da tempo ormai sono piuttosto complicati: una volta saltato l'acquisto Falcao nel 2013, a più riprese la Juve ha provato a sviluppare nuovi affari con l'agente più potente del mondo senza successo, anzi ha pure rischiato di perdere Bentancur sotto la pressione di Mendes che lo avrebbe voluto portare al Benfica o al Real Madrid. Ma in questa lunga, lunghissima caccia al centrocampista, c'è spazio anche per l'ipotesi Carvalho. Tra le più gradite di Allegri per un centrocampo muscolare che sappia supportare una Juve sempre più a trazione anteriore.



