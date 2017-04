Juve e Tolisso sempre più vicini. Lo confermano anche in Francia, con L'Equipe che loda il classe '94, tracciando il suo percorso 'Sulle orme di Juninho'. E a Lione non può esistere paragone migliore. L'Equipe, però, come detto, conferma anche che l'addio è imminente: in estate le strade si separeranno e la Juve è in netta pole position. Servono 45 milioni di euro.