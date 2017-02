In una stagione praticamente da dimenticare, qualcosa in quel di Palermo si può ancora salvare, come ad esempio la crescita di alcuni giovani. Al di là di Quaison, già ceduto nella sessione invernale al Mainz, in Sicilia stanno sbocciando talenti emergenti come bomber Nestorovski e la punta ungherese Norbert Balogh. Specialmente per quest'ultimo ci sono le attenzioni della Juventus che già in passato, quando militava nel Debrecen, aveva seguito con interesse le prestazioni del classe '96: con la maglia del Palermo, Balogh sta cercando una continuità di rendimento che ancora gli manca ma che se dovesse trovare potrebbe davvero stuzzicare l'appetito di Marotta e Paratici.