FANTACALCIOMERCATO

fanta.calciomercato.com

, una trattativa infinita che va avanti da mesi. Presa di posizione netta e tutto saltato? No, anzi. Ennesimo step di un'operazione delicata e complessa che procede a fari spenti ed entra adesso in una (breve)- In occasione della Supercoppa Italiana, come anticipato,E ha fatto muro, ma conEcco perché la Juventus adesso non vuole esagerare con i rilanci e raffredda la pista, potendo eventualmente- Essendoci questa opportunità, è comprensibile come la Juve possa frenare e mettereEcco perché l'affare rimane delicato ma tutt'altro che saltato, la Juve è in corsa. E non mollerà Keita...