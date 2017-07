Secondo quanto riferito da Sky Sport, la Juventus ha deciso di mollare Patrik Schick perché la Sampdoria non ha voluto cambiare formula nonostante un periodo di stop di 30 giorni per l'attaccante ceco. In particolare, i bianconeri hanno offerto un prestito molto oneroso da 8 milioni più riscatto a oltre 20 già fissato; la Samp ha detto no a questa formula.