Secondo quanto riportato da il Quotidiano.net la Juventus sta spingendo per provare ad acquistare Bryan Cristante dall'Atalanta. Il centrocampista classe '95 è un autentico pallino di Massimiliano Allegri che, come già accaduto per Mattia De Sciglio vorrebbe riproporlo in bianconero dopo averlo fatto esordire con la maglia del Milan.