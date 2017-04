Tra i protagonisti della Juventus uscita imbattuta dal ritorno dei quarti di finale contro il Barcellona, Juan Cuadrado ha parlato a Premium Sport a fine partita: "Siamo venuti qui con la consapevolezza di essere una grandissima squadra. Abbiamo messo in campo grande voglia e il risultato penso sia meritato. Abbiamo giocato come volevamo, abbiamo avuto alcune occasioni che non abbiamo sfruttato ma l’importante era passare il turno. Quale squadra vorrei affrontare in semifinale? Non lo so, quella che deciderà Dio sarà quella giusta".