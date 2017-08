Quasi nessuno vorrebbe la fine dell'estate, ma in quel quasi c'è senza dubbio Juan Cuadrado. Il colombiano, infatti, vorrebbe restare alla Juve, ma non è detto verrà accontentato. La Roma è in pressing e in caso di approdo di Keita a Torino non è da escludere che il sogno giallorosso possa realizzarsi. Saranno dieci giorni decisivi e incerti, con Cuadrado ovviamente non sereno.