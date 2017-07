La Juventus sta valutando la possibilità di cedere Juan Cuadrado, esterno colombiano che piace a diversi club, su tutti Milan e Arsenal; la volontà del club bianconero è quella di vendere il giocatore all'estero per non rinforzare potenziali rivali per il titolo, ecco perché in caso di addio per un altro campionato la valutazione è di 25 milioni di euro, mentre se il giocatore scegliesse il Milan il prezzo dell'operazione si alzerebbe fino a 30-35 milioni.