Juan Cuadrado, esterno d'attacco della Juventus, è in ritiro con la sua Nazionale per le ultime due partite di qualificazione ai Mondiali di Russia 2018, che decideranno la qualificazione o meno della Colombia: "Sappiamo che si tratta di una sfida difficile contro un avversario agguerrito. In questi due allenamenti abbiamo lavorato su un piano e adesso dobbiamo metterlo in atto giovedì. Dobbiamo riuscire a fare quello che abbiamo pianificato. Le mie condizioni fisiche? Ho avuto un piccolo fastidio prima della sfida di Champions League. Ho provato a giocare ed è andata un po’ peggio. Adesso sto già meglio, anche se sento ancora un po’ di dolore. È una partita speciale per tutti, sappiamo cosa ci stiamo giocando: il sogno di essere al Mondiale. È importante essere tutti al 100% e mettere tutto il nostro talento a disposizione della Nazionale. Dobbiamo essere calmi, pazienti. Loro sono molto attenti in difesa, dobbiamo essere bravi ad approfittare quando lasciano degli spazi".