Juan Cuadrado, esterno della Juventus, ha parlato così dopo l'amichevole persa contro il Tottenham: "Non siamo ancora al massimo, abbiamo lavorato molto in questi giorni, ma adesso ci concentriamo per essere al cento per cento della condizione in vista di quello che è il primo impegno ufficiale della stagione, cioè la Supercoppa. È stato comunque molto bello giocare qui, in questo magnifico stadio".