Ex regista cresciuto nella Roma e sbocciato con le maglie di Udinese e Siena, Gaetano D'Agostino è attualmente impegnato nella sua prima esperienza da tecnico sulla panchina dell'Anzio (squadra militante in Serie D). Intervistato da Road2Sport.com , l'ex centrocampista ha parlato anche della Juve e delle scelte di mercato di Marotta e Paratici : "La Serie A è un campionato aperto dove i bianconeri sono in testa, ma la squadra di Allegri non è la stessa che ammazzava il campionato nelle scorse stagioni. Sta perdendo qualche punto, conseguenza delle tante partite disputate dagli stessi calciatori negli ultimi quattro-cinque anni, soprattutto nel reparto difensivo. Non si può parlare di ciclo finito, l'ambient e Juve è sempre pieno di stimoli sia come storia che come mentalità".



COLPO DI MERCATO - "E' normale che, partito Pogba , non ci sono molti centrocampisti all'altezza per poterlo sostituire. Io avrei consigliato Moussa Sissoko perché, pur non avendo le caratteristiche del suo connazionale, poteva dare fisicità e corsa come faceva Vidal negli inserimenti. Vedo che Khedira ricopre quel ruolo pur non avendo quelle qualità. Rincon è un gran bel giocatore, ma è un ruba-palloni e un'incontrista. Lo fa un po' Sturaro , ma lui è una mezz'ala. Chi ha più qualità è il tedesco ex Real Madrid, che ha fatto qualche gol a inizio stagione ed è un calciatore importante. Non c'è però alla Juve un giocatore che parte da lontano e riesce a bucare le difese".