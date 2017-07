Dieci giocatori il cui futuro è ancora tutto da scrivere. In casa Juventus continua ad esserci aria di una piccola rivoluzione e per tanti giocatori "scontenti" è ancora possibile l'addio nel corso dell'estate. Nomi importanti, che facevano parte dell'11 titolare la scorsa stagione, ma anche riserve che non hanno trovato spazio, giocatori che, comunque, stanno ascoltando offerte per il proprio futuro.



ALEX SANDRO, BONUCCI E CUADRADO - Tre sono i titolarissimi della passata stagione che stanno valutando la possibilità di un addio. Il terzino brasiliano è corteggiato da Chelsea e Manchester City, ma la Juventus si sta opponendo alla cessione arrivando ad offrirgli anche un rinnovo di contratto. Meno ferma la mano dei bianconeri sul futuro di Leonardo Bonucci anche in questo caso conteso dai due club inglesi e dal Barcellona e per cui ci sono da considerare anche i difficili rapporti con Massimiliano Allegri. Per il colombiano, invece, pesa la decisione del club bianconero di andare sul mercato alla ricerca di rinforzi nel suo ruolo.



PJACA, MARCHISIO E LICHTSTEINER, QUELLI IN DUBBIO - Oltre ai tre titolarissimi, in dubbio sul proprio futuro ci sono anche elementi che, a tratti, sono stati importanti nel corso della stagione e che stanno ascoltando proposte soprattutto dall'estero. E' il caso di Claudio Marchisio, chiuso da Pjanic e Khedira e costretto al ruolo di prima riserva di lusso, anche se per lui ad oggi è più certa la permanenza. E' il caso anche di Stephan Lichtsteiner, che ha incontrato esponenti del Nizza e infastidito dalle mosse di mercato della Juventus, alla ricerca di un titolare al posto di Dani Alves che lo chiuderebbe nuovamente. Tornerà dall'infortunio ma sarà ancor più chiuso rispetto alla passata stagione, infine, anche Marko Pjaca per cui è sempre più probabile un addio in prestito.



NETO, RINCON, LEMINA, GLI ADDII ANNUNCIATI - Sono infine 4 gli addii già annunciati e che dovranno solo trovare la giusta destinazione. E' il caso di Neto, il portiere brasiliano che ha incontrato il Milan prima e poi Valencia e Watford. E' il caso di Tomas Rincon, che piace alla Fiorentina e potrebbe essere utilizzato come carta per sbloccare l'affare Bernardeschi. E' il caso anche di Mario Lemina, che a fine stagione ha confermato la volontà di giocare di più e per cui c'è l'interesse di Besiktas e Galatasaray. Chiude il cerchio degli scontenti, infine, Rolando Mandragora, per cui non c'è mai stata una vera e propria chance in bianconero. Dopo un buon Mondiale Under 20 è destinato al prestito e un ritorno al Genoa è sempre più probabile.