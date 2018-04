"Non poteva rispondere meglio la Juve alla delusione di Madrid. Tre a zero, che significa ancora una volta tre volte in rete (proprio come in Champions League). Tre a zero che significa ulteriore allungo sul Napoli, che ha pareggiato contro il Milan", così la Juventus introduce i propri talking point, tutti i temi della sfida vinta ieri per 3-0 contro la Sampdoria.



NOVANTA PER CENTO! CHE 2018... - Da inizio marzo la Juve ha conquistato il 90% dei punti disponibili (19 su 21), record in questa Serie A - 22% per la Sampdoria (4 su 18), penultima in questo parziale. Dato che conferma ulteriormente la solidità della Juve: dopo la partita di andata la Juventus ha subito solo quattro gol in 19 partite.



INCREDIBILE DOUGLAS! - Tre assist e una partita incredibile per Douglas Costa. Douglas ha fornito un assist con il suo primo pallone giocato nella partita (1 minuto e 21 secondi dopo il suo ingresso in campo). Tra Bundesliga e Serie A è la prima volta che fornisce tre assist in una singola partita, e dal 2004/05 (da quando sono disponibili questi dati) Douglas Costa è il primo subentrato a fornire tre assist in una singola partita di Serie A.



BENE... BENEDIKT! - Primo gol di Benedikt Höwedes in Serie A, alla sua seconda da titolare. Per lui anche due cross su azione, 100% di contrasti aerei vinti, tre intercetti e tre possessi guadagnati. Bene... anzi benissimo!



MARIO! - Mario Mandzukic ha segnato tre gol nelle ultime due partite (tutte le competizioni) tanti quanti nelle precedenti 20. Per lui ieri sera tre tiri, altrettanti contrasti, 31 passaggi di cui 19 nella metà campo della Samp, 5 duelli aerei (più di tutti).