Se la campagna acquisti per quel che riguarda la prima squadra attende che Marotta e Paratici entrino definitivamente 'in partita', l'altro mercato non può permettersi un attimo di sosta. E con lo scoccare del mese di luglio, ecco che in casa Juve torna a tutti gli effetti un esercito intero di giocatori che erano fin qui tecnicamente ancora in giro tra Italia ed Europa. Che ora, al contrario, andranno nuovamente piazzati. In prestito, aspettando una crescita ulteriore che possa far fruttare il loro potenziale. Magari in prima squadra, nel caso in cui qualcuno fosse ritenuto già pronto per allungare le rotazioni di Max Allegri. O via a titolo definitivo, per quel fattore plusvalenza che saprà fare la differenza senza grandi proclami.



