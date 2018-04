La Juventus vuole completare un colpo di livello top internazionale la prossima estate, per svecchiare la rosa e garantire a Massimiliano Allegri (o chi ne prenderà il posto) un rosa altamente competitiva e con numerose alternative.



TUTTO SU MARTIAL - Nonostante l'acquisto di Bernardeschi e Douglas Costa anche il reparto d'attacco potrebbe subire variazioni e se verranno ascoltate offerte per Mario Mandzukic la Juventus sta valutando già il suo possibile sostituto: Anthony Martial, in scadenza di contratto 30 giugno 2019 con il Manchester United che, però, ha una clausola di rinnovo automatica di un'altra stagione.



VIA LIBERA - L'attaccante francese classe 1995 puó fare sia la prima punta che l'esterno, ha dribbling, corsa e velocità e data la giovane età ha ancora tanto potenziale da sviluppare. Secondo Tuttosport Mourinho ha già dato il via libera alla sua cessione che, peró, non sarà a costi contenuti.



ASTA INTERNAZIONE - La scorsa estate la richiesta era di 70 milioni e anche quest'anno non si andrà sotto i 50 milioni. Il motivo? La concorrenza e l'asta internazionale che vede già oggi coinvolti Bayern Monaco e Barcellona pronte a dar battaglia alla Juve a suon di milioni.