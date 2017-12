I tempi dell'operazione Pogba sono lontani. Nessun dispetto all'orizzonte tra Manchester United e Juventus, adesso i rapporti sono ottimi e difficilmente a rovinarli sarà un baby talento di nome Angel Gomes: jolly offensivo, centrocampista con qualità e capacità di pungere, è un classe 2000 che promette davvero benissimo. Non a caso, è già nel giro delle Nazionali Under inglesi da tempo e José Mourinho lo considera una stellina futura per il Manchester United che verrà. Con un problema da risolvere: il suo contratto professionistico non è stato ancora firmato, da giugno può liberarsi a costo zero e le voci si rincorrono. Anche sulla Juve.



NIENTE DISPETTI - Al momento, i bianconeri si sono limitati a seguire da vicino questo ragazzo come molti altri talenti dei top club (e non) inglesi così come ad informarsi sulla situazione contrattuale che al momento lo tiene in bilico con il Manchester. Senza però passare a incontri o contatti diretti, sapendo quanto il Manchester United sia rimasto scottato dalla vicenda Pogba ormai anni fa; per questo, la Juve si è raffreddata e entrerebbe in scena solo se Gomes chiedesse esplicitamente di liberarsi e andar via. Nessuno sgarbo, rapporti buonissimi con il board dei Red Devils da parte di Marotta e Paratici. Ma la concorrenza non manca, col Borussia Dortmund tra gli ultimi club ad essersi attivati per Angel. E José Mourinho al lavoro per blindarlo, una nuova proposta di rinnovo è in arrivo. Sì, è cambiato tutto rispetto ai tempi di Paul quando si partì all'assalto con Raiola.



IL VERO COLPO - Eppure, i radar della Juve sui possibili acquisti a costo zero continuano ad essere accesi. Come raccontato a più riprese sarà difficile convincere Leon Goretzka, corteggiato dal Bayern, dal Barcellona e non solo; mentre per Faouzi Ghoulam l'opportunità si è raffreddata visto il rinnovo sempre più vicino col Napoli. Il vero obiettivo a parametro zero si chiama ancora Emre Can, è per lui che Marotta e Paratici vogliono attivarsi, resta in cima alla lista perché è un'operazione tutta da completare e non scontata. Bisogna fare in fretta e muoversi nel modo giusto, la Juve vuole Emre Can. La priorità è per lui. Con buona pace di Angel Gomes.