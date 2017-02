Il rosso a Telles in Porto-Juventus ha senza dubbio reso più semplice il compito dei bianconeri, ma l'espulsione era parsa nel complesso corretta. Non la pensano così, però, i padroni di casa. Dalle colonne di A Bola, il difensore Marcano non usa mezzi termini: “Mi sembra chiaro che con due cartellini gialli su due falli siamo stati penalizzati, mi è sembrata una decisione eccessiva quella di espellere Telles. La gara è stata equilibrata e nonostante la sconfitta cercheremo di ribaltare il risultato a Torino passando il turno. Siamo il Porto e non possiamo arrenderci.”