Gianlucadimarzio.com fa il punto sul centrocampo della Juventus. Dopo Lemina, in uscita c'è Rincon che ha varie offerte. In entrata è sempre calda la pista che porta ad Emre Can, ma il Liverpool fa resistenza. Il favorito ad oggi è Blaise Matuidi, escluso anche ieri da Emery dall'11 titolare. Le possibili alternative nel caso i bianconeri non arrivassero al francese, restano N'zonzi e Andre Gomes.