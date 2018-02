La Juventus continua a guardare avanti e al proprio futuro un passo avanti rispetto alle rivali a prescindere da come finirà questa stagione. Il club bianconero ha un bilancio solido e può programmare con largo anticipo tante delle mosse future del proprio mercato. E dopo il colpo Higuain di due anni fa e quello Bernardeschi della passata estate sogna di ripetere uno "scippo" ad una delle rivali italiane anche nella prossima sessione di mercato.



DA ROMAGNOLI A PELLEGRINI - La Juventus sta continuando a tenere vivi i contatti con gli entourage sia del difensore centrale del Milan, Alessio Romagnoli (Allegri non a caso continua ad elogiarlo durante interviste e conferenze stampa) che del centrocampista della Roma, Lorenzo Pellegrini. Entrambi i club a fine stagione saranno costretti a realizzare plusvalenze per sistemare il bilancio e la Juventus sta pensando di sfruttare gli ottimi rapporti con il club rossonero e la clausola rescissoria presente nel contratto firmato coi giallorossi della mezzala.



IL SOGNO MILINKOVIC - Il sogno più importante, secondo Tuttosport, resta però il centrocampista della Lazio, Sergej Milinkovic-Savic. Una trattativa tutt'altro che semplice e che vede la Juventus nettamente indietro rispetto ad altre pretendenti internazionali come Barcellona, Manchester United e Arsenal. Il motivo? La difficoltà nel trattare con Claudio Lotito (i rapporti con Marotta non sono positivi) e la richiesta altissima fatta dal presidente biancoceleste per privarsi del suo gioiello. Un "scippo" difficile, ma la Juve continua ad essere tentata dal mercato italiano.