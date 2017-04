Sognare è lecito dopo la partita stratosferica di ieri sera. Nell’andata dei quarti di Champions League la Juventus batte il Barcellona per 3-0 allo Stadium e vola sul tabellone delle scommesse. Ribaltate le quote sul passaggio del turno, dove ora i bianconeri sono strafavoriti: da 2,30, riferisce Agipronews, l’accesso alla semifinale è crollato a 1,12, mentre la remuntada del Barça vale 5,25. Balzo in avanti della Juve anche nelle quote su chi vince la Champions, dove i bianconeri sono a 4,00, vicinissimi alla favorita numero uno, il Bayern Monaco che vale 3,80. Ma a stimolare la fantasia di tifosi e scommettitori è un’altra ipotesi: con lo scudetto a un passo e la finale di Coppa Italia da giocare, il sogno triplete diventa sempre più concreto. Ieri, su Snai, l’hat trick bianconero era dato a 13 volte la posta, oggi l’offerta è stata dimezzata fino a 6,25 su Snai. Anche in questo caso tra la Juve e la gloria ci si mette di mezzo il Bayern Monaco, favorito in questa scommessa a quota 5,75