Alessandro Dal Canto, al termine di Barcellona-Juve di Youth League, ha commentato così la sconfitta per 1-0 maturata dalla Primavera bianconera contro i giovani blaugrana: "Dobbiamo proseguire su una strada che poi sarà positiva dal ogni punto di vista al di là del risultato. Il Barcellona? Credo sia una delle squadre che concorrerà per la vittoria finale. come qualità penso somigli molto al Real che abbiamo visto a Norimberga che è uno dei top club di questa Youth League. Avergli tenuto testa in questo campo però ci fa ben sperare".



ERRORI - "Non siamo stati perfettamente in campo. La partita era di grossa difficoltà, ma possiamo e dobbiamo fare meglio, anche dal punto di vista del palleggio. Qualcosa sulle caratteristiche e sulla tipologia di atteggiamento qualcosa dovrà crescere".



SPUNTI POSITIVI - "In generale tutta la squadra ha fatto una partita di grande applicazione. Alle volte non abbiamo sfruttato a dovere gli spazi e siamo stati un po' troppo frettolosi".



FAGIOLI - "Sappiamo che è un ragazzo del 2001 e come Montaperto è un ragazzo che ha bisogno di recuperare il tempo perso dal punto di vista fisico. Per far accelerare questa crescita, però, devono giocare. In sei mesi possono cambiare tante cose, andiamo avanti per questa strada qua cercando di farli crescere".