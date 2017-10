In quei pochi secondi, tra i più controversi e chiacchierati del calcio italiano dell’ultimo decennio, si è consumato l’inizio di una vera e propria svolta per. Nei rapporti di forza, ma non solo, dato per certo che nulla di tutto ciò sia condensabile in un errore arbitrale.. Robinho batte l’angolo corto, Emanuelson crossa in area, respinta di Vidal sulla testa di Mexes, miracolo di Buffon e tap-in facile facile di Muntari: ecco cosa è cambiato da allora.