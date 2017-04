Dybala non ha conquistato tutti solo in Italia. In Inghilterra si sono innamorati della Joya e i tifosi del Regno Unito non hanno dubbi: sarà lui il prossimo Pallone d'Oro. Il Sun ha lanciato un sondaggio per stabilire chi sarà l'erede di Messi e l'uomo che interromperà l'egemonia della Pulce e di CR7 e il numero 21 della Juve ha ottenuto più consensi di tutti. Al secondo posto Mbappé, mentre Pogba guarda da molto lontano...