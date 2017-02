"Sempre avanti". Il titolo dell'autobiografia di Icardi si addice anche al mercato della Juventus, che sta già costruendo la squadra del futuro. Ormai da 5 anni a questa parte i bianconeri stanno dominando in Italia, con la difesa meno battuta della Serie A. Davanti a Buffon, Barzagli, Bonucci e Chiellini sono diventati un marchio di fabbrica: la famosa BBC. Ma il tempo passa per tutti e quest'anno anche il più giovane di loro (Bonucci) entra nel club dei 30. Così Marotta e Paratici hanno già deciso a chi affidare la loro pesante eredità.



DALLA BBC A RMC - Rugani (classe 1984) fa già parte della rosa a disposizione di Allegri e ha scavalcato nelle gerarchie Benatia, nel mirino del Marsiglia di Rudi Garcia. Prima di Natale, Rugani ha prolungato il proprio contratto fino al 2021. Stessa scadenza per il suo coetaneo Caldara, che la Juve ha acquistato a gennaio dall'Atalanta, lasciandolo in prestito a Bergamo fino al giugno del 2018. Sempre in prospettiva futura, i bianconeri hanno in mano Milenkovic.



NON C'E' 2 SENZA 3 - Il difensore serbo compirà 20 anni il prossimo 12 ottobre ed è sotto contratto fino al 2020 col Partizan Belgrado, dove gioca da titolare fisso. Alto 195 cm, si fa valere nel gioco aereo, ma non è lento e ha un buon piede destro: può giocare centrale nella difesa a 3 o a 4. Soprannominato Blacky, in patria vedono in lui il nuovo Vidic: un grande difensore con personalità da vendere. Nonostante un esordio traumatico in nazionale maggiore, dove ha debuttato lo scorso 29 settembre: 3-0 per il Qatar con tripletta di Soria nel primo tempo e sostituzione all'intervallo. Per fortuna era solo un'amichevole e c'è tutto il tempo per rimediare.