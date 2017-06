"La verità della storia è nei dettagli", deve aver scritto Paul Auster. Lo scrittore vive a Brooklyn, il gioco del calcio non gli interessa, non credo sappia nulla di questa storia e neppure dei dettagli. La storia è quella della. L'hanno raccontata due ottimi giornalisti, su due importanti giornali. Hanno raccontato la verità.che, se lui avesse messo il piede nel modo giusto, il tiro di Cristiano Ronaldo non sarebbe finito alle spalle di Buffon. Bim-bum-bam. Già, una bella “gazzarra” e una verità difficile da digerire per la dirigenza bianconero. Che ha subito fatto sapere: “Negli spogliatoi di Cardiff non è successo nulla di quanto raccontato”.In fondo ha ragione anche la Juventus. E' successo tutto nel tragitto tra il campo e gli spogliatoi, nel percorso coperto, lontano dagli sguardi dei tifosi e delle telecamere. In fondo dice la verità anche la Juventus: nel tunnel, “nulla negli spogliatoi”. Dettagli. E' l'ultima verità, vera al cento per cento. Nel frattempo molti (colleghi) giornalisti si sono dilungati nel chiedersiL'invidia è una brutta bestia, tutti (compreso il sottoscritto) avrebbero voluto dare quella notizia prima dei colleghi di Stampa e Repubblica.. Quelli che dicevano “la notizia di Bonucci l'ha fatta uscire la Juve per rendere meno dolorosa la cessione”? Sbagliavano e rosicavano, pare proprio non sia così. Forse la “gazzarra” di Cardiff serviva per far sapere al difensore che era arrivato il momento di darsi una regolata? Forse. Una cosa è certa, trent'anni di lavoro, mi hanno insegnato almeno una cosa: le notizie escono alla scoperto quando qualcuno decide di farle uscire, non resiste, non può farne a meno, gli scappa o vuole che accada. E' sempre così, all'inizio di una grande inchiesta giornalistica o alla fine di una piccola storia di calcio.Certo, la Juve è brava anche questo: brava e terribilmente antipatica, spietata, arrogante nel gestire quello che vuole si sappia e quello che vorrebbe restasse nascosto. Detto questo, la storia di Cardiff sembra ormai acqua passata.. Marotta lo sa, ma è intenzionato a scoprire quanto sia davvero alta la richiesta. La notizia è di queste ore. Chissà perché hanno deciso di farla uscire ora?(Alla prossima)