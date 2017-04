Il difensore della Juventus ed ex Barcellona, Dani Alves, ha commentato la partita giocata a Torino contro i blaugrana: “Andremo a Barcellona - riporta El Mundo Deportivo - con un grande vantaggio, ma soprattutto sono contento per non aver incassato gol. Per me era un giorno molto speciale, è stato strano reincontrare da avversario tutti i miei ex compagni. Ho preferito trattenere la mia felicità. Comunque non possiamo rilassarci. Non possiamo andare al Camp Nou con l’obiettivo di difendere il risultato, bensì con la priorità di trovare subito il gol. Abbiamo fatto una partita perfetta, ed è stato più per merito nostro più che per demerito del Barcellona, grazie all’intensità che abbiamo messo in campo, non concedendo spazi agli avversari e non facendogli impostare il gioco come avrebbero voluto”.