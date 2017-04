Sarà soprattutto lui a finire sotto i riflettori prima della sfida tra Juventus e Barcellona: Dani Alves, 23 titoli conquistati nel corso della sua esperienza in blaugrana. Poi l'addio, consumato tra molte polemiche la scorsa estate. Anche per la forte pressione mediatica che accompagna la prima sfida da avversario al suo passato, secondo il Mundo Deportivo, il brasiliano non rilascerà interviste almeno fino a martedì sera. Una decisione presa d'accordo con il club bianconero, per evitare di infiammare già da subito le ore che portano al match più importante della stagione.