Dani Alves è tornato al gol in Champions e nei giorni immediatamente successivi il suo nome è tornato di moda sul mercato. Dopo le indiscrezioni che vedevano il brasiliano come di possibile ritorno al Barcellona, il Daily Mail ha invece parlato di un altro tentativo legato al suo ex allenatore ai tempi appunto dell’esperienza spagnola, ovvero Pep Guardiola: attualmente alla guida del Manchester City, l’allenatore spagnolo vorrebbe affidare a Dani Alves la corsia destra dei Citizens, che in estate perderanno con ogni probabilità Pablo Zabaleta a parametro zero. L’avventura di Dani Alves con la maglia della Juventus, tuttavia, sembra tutt’altro che conclusa, soprattutto se il terzino dovesse continuare a sfoderare prestazioni eccellenti come quella contro il Porto da qui fino al termine della stagione.