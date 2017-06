Dani Alves è nell'occhio del ciclone dopo le sue dichiarazioni sul futuro di Paulo Dybala. Il terzino brasiliano, però, non ha parlato solo del suo compagno di squadra ma, sempre durante l'intervista rilasciata alla tv brasiliana Canais Esporte Interativo, ha aperto ad una sua possibile partenza direzione Inghilterra dove il Chelsea lo sta cercando. "Perché non sono andato in Inghilterra? Sentivo di dover andare in Italia. Qui il calcio è molto difensivo, e per andare in Inghilterra devi difendere bene. Comunque spero di poter ancora andare in Premier. Quando? E’ un chissà, stiamo a vedere.”