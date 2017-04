Ai microfoni di Fifa.com Dani Alves ha rotto il silenzio e ha parlato prima della partita da grande ex della Juventus contro il Barcellona: "La nuova avventura alla Juve è qualcosa di diverso da quello a cui ero abituato, è una sfida. Al Barça non mi sentivo più a mio agio. Le cose nel club erano cambiate e col passare del tempo ero sempre indiziato alla partenza. La maglia bianconera? E' stato strano indossarla, ho giocato per anni con gli stessi compagni. Però le nuove esperienze mi eccitano più di ogni altra cosa".



UOMO SPOGLIATOIO - Sempre sui blaugrana, aggiunge: "Il Barça oggi? Sono sicuro di mancargli. Mi hanno apprezzato come uomo, come giocatore e come qualcuno che rendeva unica ogni partita con nuove esultanze, nuove danze o altro del genere. Ho portato un tocco di gioia allo spogliatoio. Ho parlato con i miei ex compagni e mi hanno detto che gli manca proprio questo aspetto di me". Alla Juve, invece: "Qua in Italia molti compagni di squadra sono seri e poco espressivi. Io sono completamente l'opposto, sono felice, mi diverto e per questo mi sono sentito un po' bloccato. Ma, come ho detto, amo le sfide e penso di avere tanto da offrire alla Juventus".