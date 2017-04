Juventus in paradiso dopo il passaggio del turno contro il Barcellona, ma per alcuni il sorriso è solo a metà: "Sono felice per la mia squadra e i miei compagni - dice Dani Alves nel post-partita - ma ho un sapore agrodolce nel tornare qui. E' una situazione rara, vedere i tuoi amici triste fa male, però è il mio lavoro. funziona così, purtroppo ci siamo dovuti affrontare e non volevo per paura. I sentimenti devono essere lasciati fuori, ma la sensazione è quella che rimane".