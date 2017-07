La Juventus ha spinto più di qualsiasi altra squadra per assicurarsi Danilo, terzino destro classe '91 del Real Madrid. I bianconeri hanno offerto 20 milioni di euro, ma i Blancos hanno rispedito il tutto al mittente, chiedendo almeno 30 milioni. Ormai la Vecchia Signora si appresta a chiudere l'affare Douglas Costa e quindi, per la questione extracomunitario, non potrà più aspirare ad accogliere Danilo a Torino. Motivo per cui, secondo quanto riportato da As, il Chelsea si è fatto avanti negli ultimi giorni e sembra pronto a soddisfare il Real dal punto di vista economico per il cartellino del brasiliano.