Insulti alla Polizia tramite un codice cifrato apparso in curva il giorno di Juventus-Lazio lo scorso 15 ottobre. Lo striscione, all’apparenza innocuo (Settore: 1 Fila: 3 Posto: 12, questa la dicitura), era in realtà un rebus che si risolveva nell’acronimo inglese per insultare i poliziotti: ACAB, all cops are bastard. L’uno stava per A, il tre per C e poi ancora uno per A e due per B. Rebus risolto, anche dalla Digos, la cui indagine ha portato all’individuazione di 11 tifosi bianconeri del gruppo ultrà Viking. Per loro è arrivato il Daspo per violazione del divieto di introdurre o esporre striscioni e cartelli che incitino alla violenza o che contengano ingiurie o minacce.