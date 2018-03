Aurora Galli, centrocampista della Juve Women, intervista Mattia De Sciglio. Continua il progetto Him&Her della Juventus, per raccontare l'intero mondo bianconero, dal calcio maschile a quello femminile. Ecco le parole del terzino: "Destra o sinistra? Fin da quando ero piccolo, anche i miei primi allenati mi hanno insegnato ad usare sia destro che sinistro. Nonostante io sia un destro naturale, però ho avuto la fortuna di riuscire ad imparare ad usare il sinistro abbastanza bene.



Il difensore non è uno stile di vita, lo è solo in campo per me. Fuori sono di carattere tranquillo, ma dipende dalle situazioni. Meglio calciare o passarla? Se c'è spazio provo a calciare in porta, altrimenti in base a come sono schierati gli avversari, provo una combinazione con l'attaccante.



Come mi concentro? Sono un po' atipico rispetto alla maggior parte dei miei compagni, perchè molti di loro ascoltano la musica con le cuffie per concentrarsi, ma io non ho mai preso questa abitudine. Inizio a pensare alla partita, alle varie situazioni di gioco.



Anticipo o copertura? Più sei lontano dalla porta, più puoi tentare l'anticipo, più sei vicino, più devi temporeggiare".